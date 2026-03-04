Israel destaca su superioridad militar frente a Irán: "Tenemos ventaja a nivel operativo y de Inteligencia"

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (archivo) - Hannes P Albert/dpa - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha destacado este miércoles su superioridad militar frente a Irán y ha asegurado que el país cuenta con "ventaja a nivel operativo y de Inteligencia" en el marco de la ofensiva puesta en marcha el sábado junto a Estados Unidos contra el país persa.

Katz, que ha realizado estas declaraciones junto al jefe de la Inteligencia militar, Shlomi Binder durante una visita a la sede de los servicios secretos del Ejército, ha señalado que "los iraníes nohan sabido medir ni evaluar la amplitud y la profundidad de la Inteligencia israelí hasta el final".

"No han podido prever la capacidad operativa para explotar la Inteligencia para dañar, atacar, destruir y anular sus capacidades", ha explicado Katz, que ha afirmado que "es necesario prepararse ya para la próxima guerra". "Muchas capacidades de Inteligencia y de otro tipo se han agotado, quemado y utilizado, y por lo tanto el desafío ha sido reconstruir la capacidad de Inteligencia, y no sólo construirla sino expandirla", ha detallado.

En este sentido, ha aclarado que esta operación estaba planeada en un inicio "para mediados de año" y "con el mismo objetivo establecido". "Pero debido a los acontecimientos y circunstancias, especialmente a lo ocurrido en Irán, a la postura del presidente de Estados Unidos y a la posibilidad de crear una operación combinada aquí, surgió la necesidad de adelantar el plan", ha aseverado.

Por su parte, Binder ha destacado el trabajo de los soldados que trabajan para la Inteligencia militar y ha afirmado que estos "entregan datos que permiten hacerse con la victoria sobre el enemigo, sobre Irán, en todas las áreas y misiones". Así, se ha mostrado optimista: "todo va por buen camino": "La gente está muy motivada, decidida y entregada", ha añadido.