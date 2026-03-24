Israel destruye cinco puentes sobre el Litani y dice que controlará "una zona de seguridad" en el sur de Líbano

Archivo - El ministro israelí de Defensa, Israel Katz. - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha confirmado este martes la destrucción de cinco puentes sobre el río Litani, en el sur de Líbano, y ha subrayado que el Ejército "controlará el resto" en el marco de su ofensiva, en la que ha busca crear "una zona de seguridad" y para la que ha vuelto a trazar un paralelismo con "el modelo" aplicado en la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Todos los cinco puentes sobre el Litani que Hezbolá usaba para trasladar terroristas y armas han sido demolidos y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlarán el resto de puentes y la zona de seguridad hasta el Litani", ha dicho, después de que Israel lanzara una nueva invasión terrestre del país vecino.

Así, ha subrayado que "el principio está claro: hay terrorismo y misiles, no casas o residentes". "Las FDI están dentro", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "Hezbolá cometió un grave error al atacar a Israel, como herramienta del régimen terrorista iraní, y está pagando y pagará un alto precio".

"Las FDI operan y seguirán operando en Líbano con toda su fuerza contra los terroristas de Hezbolá y las lanzaderas de misiles", ha reseñado Katz, quien ha acusado a las autoridades libanesas de "no hacer nada" para cumplir su compromiso de desarmar a Hezbolá, pese a los avances anunciados por Beirut, confirmados por Naciones Unidas.

En este sentido, ha reseñado que "las FDI están maniobrando en territorio libanés para capturar una línea de defensa, eliminar a los terroristas de Hezbolá y destruir las infraestructuras terroristas establecidas allí y las viviendas en las aldeas fronterizas, que sirven como puestos para los terroristas".

Katz ha argüido que Israel actúa así "en línea con los modelos de Rafá y Beit Hanun, en Gaza, para crear un espacio defensivo y mantener la amenaza lejos de las localidades", en referencia a la masiva destrucción de estas localidades en su ofensiva contra la Franja, que llevó a denuncias sobre un supuesto genocidio contra los palestinos.

"Cientos de miles de residentes del sur de Líbano que han evacuado hacia el norte no regresarán al sur del río Litani hasta que no se garantice la seguridad para los residentes del norte (de Israel). Prometimos seguridad a los residentes del norte y es lo que haremos", ha zanjado, según un comunicado facilitado por su oficina.

NUEVOS BOMBARDEOS DE ISRAEL

En este contexto, el Ejército israelí ha confirmado este mismo martes bombardeos contra "infraestructura de Hezbolá" en la capital, Beirut, y otras zonas de Líbano, unos ataques que dejan al menos seis muertos, según las autoridades libanesas.

El Ejército de Israel ha recalcado que entre los lugares atacados figuran "sedes de Hezbolá" en Beirut, incluida una de la Fuerza Raduán, la unidad de élite del partido-milicia chií, así como "la sede de Inteligencia" de la formación en la capital libanesa.

"En otro ataque en la localidad de Al Tiri ha sido atacada una sede de Hezbolá en la radio Nur", ha dicho, confirmando así su responsabilidad contra este medio, al tiempo que ha manifestado que el grupo "opera de forma sistemática desde infraestructura civil en el Estado de Líbano".

Por ello, ha hecho hincapié en que "las FDI seguirán actuando con fuerza contra Hezbolá, que ha decidido unirse a la campaña y operar bajo los auspicios del régimen terrorista iraní. No permitiremos que cause daños a los ciudadanos del Estado de Israel", ha apostillado.

Las autoridades libanesas han elevado a más de mil los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israelen respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.