Israel destruye "posiciones" de Hezbolá en las Granjas de Shebaa, en el sur de Líbano

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la destrucción de "posiciones" del partido-milicia chií Hezbolá en las Granjas de Shebaa, ocupadas por las tropas israelíes, a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 tras más de un año de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Así, ha afirmado en un comunicado que "la infraestructura fue destruida para evitar que la organización terrorista establezca una futura presencia en la zona fronteriza". "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", ha reiterado.

Por el momento, ni Hezbolá ni las autoridades libanesas se han pronunciado sobre esta operación, que habría tenido lugar en la madrugada del lunes, si bien han denunciado en numerosas ocasiones las acciones de Israel y sus violaciones del acuerdo de alto el fuego.

Israel ha ejecutado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. Además, lleva a cabo vuelos de vigilancia en espacio aéreo libanés.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.