Israel dice que quiere mantener "abierto" el país pero advierte de que "sabrá cuando pisar el freno" ante el coronavirus

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha recalcado este miércoles que el Gobierno quiere evitar imponer nuevas restricciones, si bien ha manifestado que "sabrá cuando pisar el freno", en medio de un aumento de los casos que ha llevado al país a superar la barrera de los 3.000 contagios diarios por primera vez desde marzo.

"Nuestro objetivo es mantener abierto Israel, y aún es posible", ha manifestado. "Sin embargo, no podemos entrar en una situación en la que los hospitales tengan que decir que no hay espacio. Sabremos cuándo tenemos que pisar el freno", ha argumentado.

Asimismo, ha pedido a los israelíes que no se hayan vacunado que acudan a un centro médico para ello y ha explicado que "la población puede actuar junta para evitar llegar a límites que no queremos ver en los hospitales", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Bennett ha destacado además que el país "ha dado el valiente paso de convertirse en el primero en el mundo en inocular una tercera dosis" de la vacuna a aquellas personas mayores de 60 años. "No fue una decisión fácil, pero fue adoptada por profesionales para evitar futuras dificultades", ha agregado.

El Ministerio de Sanidad israelí ha notificado este miércoles 3.842 casos de coronavirus durante el último día, el segundo en el que sobrepasa el umbral de los 3.000 contagios, para un total de 882.798, con 6.495 muertos desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, ha apuntado que en estos momentos hay 23.043 casos activos en el país, entre ellos 229 pacientes en estado crítico, y ha cifrado la tasa de positividad en el 3,8 por ciento.

Por último, ha detallado que 5.792.727 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, de las cuales 5.383.109 cuentan ya con la pauta completa. Asimismo, 155.509 han recibido ya la citada tercera dosis para grupos de riesgo.