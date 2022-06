Israel, EEUU y sus aliados regionales forman un pacto de defensa aérea que ya ha frustrado varios ataques iraníes

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, ha informado este lunes de que Israel, Estados Unidos y sus aliados regionales, entre los que se encuentra Turquía, han formado un "pacto de defensa aérea", actualmente activo, que ha servido para frustrar varios intentos de ataques por parte de Irán en suelo turco.

"He estado liderando durante el último año junto con mis colegas en el Pentágono y la Administración Biden un extenso programa para fortalecer la cooperación entre Israel y los países de la región, bajo el liderazgo estadounidense, que espero dé un paso más en la importante visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Oriente Próximo", ha indicado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Parte de esta iniciativa incluye la cooperación entre las partes "contra los intentos iraníes de dañar a los países de la región con cohetes, misiles de crucero y drones". Gantz ha explicado que este tipo de medidas ya han demostrado ser útiles para frustrar las intenciones iraníes, tal y como ha recogido el diario 'Haaretz'.

Por otro lado, el primer ministro israelí, Naftali Bennet, ha señalado que esta operación, llamada Alianza de Defensa Aérea de Oriente Próximo (MEAD) ha frustrado varios ataques iraníes y ha provocado el arresto de varios presuntos agentes en suelo turco, tal y como ha recogido la cadena estadounidense ABC.

Las autoridades de Israel emitieron una alerta hace varias semanas a sus ciudadanos en Turquía del riesgo de que Irán pudiera llevar a cabo ataques en respuesta a la muerte la semana pasada de un coronel de la Guardia Revolucionaria que fue tiroteado en la capital del país, Teherán.

El Consejo de Seguridad Nacional de Israel apuntó a la existencia de peligro para ciudadanos israelíes en Turquía y otros países fronterizos con Irán y pidió máxima cautela, especialmente "debido a que Irán culpó a Israel" del asesinato del coronel Hasán Jodaei y amenazara con vengarse.

Israel teme que las fuerzas de seguridad turcas tengan dificultades para frustrar los ataques terroristas debido a la gran cantidad de israelíes en el país, unos 2.000, y al hecho de que varias células están trabajando para llevar a cabo estos ataques al mismo tiempo, tal y como han recogido los medios israelíes.

Este mismo lunes, las autoridades de Israel han achacado a un ciberataque el hecho de que saltaran las alarmas antiaéreas en la noche del domingo en partes de Jerusalén y la ciudad de Eilat (sur), sin que por el momento hayan atribuido la autoría.

Los medios israelíes han apuntado que las principales sospechas recaen por ahora en Irán, en medio de un nuevo repunte de las tensiones durante las últimas semanas tras el asesinato del alto cargo de la Guardia Revolucionaria nombrado anteriormente, en la capital iraní, Teherán.

Los Gobiernos del golfo Pérsico también comparten preocupaciones sobre las capacidades militares de Irán en la región y se han opuesto a los esfuerzos de Estados Unidos para revivir el acuerdo nuclear de 2015 que frenó el programa nuclear de Irán a cambio del alivio de las sanciones, tal y como ha recogido Bloomberg.