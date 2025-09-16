El Ejército de Israel ataca posiciones de los hutíes en el puerto de Hodeida, en el oeste de Yemen

Archivo - Un avión de combate F-15 israelí despegando para bombardear objetivos hutíes en Hodeida, Yemen- FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Israel ha informado este martes de que ha atacado posiciones de los rebeldes hutíes en el puerto de Hodeida, situado en el oeste de Yemen, un bombardeo que llega tan solo horas después de que las fuerzas israelíes emitieran una nueva orden de evacuación "urgente" para el puerto de la ciudad.

"Seguimos atacando la infraestructura militar del régimen terrorista hutí en Yemen. Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado infraestructura militar en el puerto", ha indicado el Ejército israelí en un comunicado en el que ha detallado que estas instalaciones son "utilizadas por el régimen para transferir armas iraníes, utilizadas para llevar a cabo complots terroristas contra el Estado de Israel y sus aliados".

Así, ha detallado que el bombardeo responde a los "reiterados ataques de los hutíes contra Israel, en los que se han desplegado drones y misiles tierra-tierra hacia territorio israelí".

"El régimen hutí, bajo la dirección y financiación de Irán, busca perjudicar a Israel y sus aliados. Explota el espacio marítimo para ejercer su fuerza y realizar actividades terroristas contra buques mercantes que transitan las zonas internacionales de navegación", recoge el texto.

El Ejército de Israel ha hecho hincapié en que "seguirá actuando con contundencia frente a estos repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel". "Estamos decidido a seguir atacando con fuerza para reducir cualquier amenaza existente contra nuestros ciudadanos", ha afirmado.

Israel ha lanzado numerosos ataques contra la infraestructura del puerto de Hodeida en respuesta a los lanzamientos de misiles y drones por parte de los hutíes, que afirman que actúan para hacer frente a la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.