Israel emite órdenes de evacuación para Tiro y sus alrededores de cara a nuevos ataques contra el sur de Líbano

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha emitido este lunes nuevas órdenes de evacuación para la localidad sureña de Tiro y sus alrededores de cara a nuevos bombardeos contra estas zonas, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, marcado por los continuados ataques israelíes y el lanzamiento de drones por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

"A la luz de la violación del partido terrorista Hezbolá del acuerdo de alto el fuego, el Ejército se ve obligado a actuar contra él", ha explicado el portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, Avichai Adrai, en un mensaje difundido en redes sociales donde ha insistido a la población libanesa que "no busca perjudicarlos".

No obstante, ha indicado que, en caso de "estar cerca de instalaciones pertenecientes a Hezbolá", deben "evacuar estas zonas de inmediato y alejarse fuera del área delimitada en rojo en los mapas" que las fuerzas israelíes han adjuntado.

"Es por vuestra seguridad y las de vuestras familias", ha recoge el texto. "Permanecer en el área de los edificios indicados los expone al peligro", han insistido, al tiempo que ha señalado que estas órdenes afectan también al campamento de Rashidié, Mashuq, el campo de Burj Shemali y Abasiyé, entre otras zonas.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.