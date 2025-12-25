Israel entrega a Jordania el cuerpo del atacante que mató en septiembre a dos militares en un paso fronterizo

Archivo - Un militar de Israel en el paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, en la frontera entre Jordania y Cisjordania pero bajo control de las fuerzas israelíes (archivo) - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han entregado a Jordania el cuerpo de un hombre que mató a dos militares israelíes en un ataque perpetrado en septiembre en el paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, que conecta Jordania con Cisjordania y que se encuentra bajo control de las tropas de Israel.

El portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad al Mayali, ha confirmado en declaraciones concedidas a la agencia estatal jordana de noticias, Petra, que el cuerpo del hombre, Abdulmutalib al Qaisi, ha sido recibido y entregado a su familia para su entierro.

Asimismo, ha subrayado que la cartera ha seguido "de cerca" los procedimientos para la entrega del cuerpo y su vuelta a Jordania, antes de resaltar que fue recibido a través del paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, sin que Israel se haya pronunciado al respecto.

Al Qaisi llevó a cabo un ataque con arma blanca y arma de fuego en el paso tras bajarse del camión que conducía, que trasladaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, objetivo de una ofensiva militar israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El atacante fue tiroteado por las fuerzas de seguridad, tras lo que las autoridades israelíes retuvieron su cadáver. En el ataque murieron un reservista de la Administración Civil identificado como Isaac Harosh y un oficial de enlace con tropas extranjeras identificado como Oran Hershko.

El ataque llevó a Israel a suspender el paso de ayuda humanitaria a Gaza a través de la frontera con Jordania, que se retomó en diciembre, cerca de dos meses después del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja.