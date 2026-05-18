Israel espera estrechar lazos con otras naciones africanas musulmanas tras formalizar relaciones con Somalilandia

El presidente de Israel, Isaac Herzog, con el nuevo embajador de Somalilandia en Israel, Mohamed Hagi - OFICINA DE LA PRESIDENCIA ISRAELÍ

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha afirmado que espera estrechar lazos con otras naciones musulmanas del continente africano tras recibir al embajador somalilandés en Israel, Mohamed Hagi, que ha presentado sus credenciales diplomáticas este lunes durante una ceremonia celebrada en Jerusalén.

"Creo que esta es una oportunidad única para desarrollar el diálogo con las naciones musulmanas, tan importantes en la región", ha indicado el mandatario israelí, agregando que Israel brindará apoyo a Somalilandia en todos los ámbitos, "desde la seguridad alimentaria hasta la energía y la ciencia".

Herzog ha celebrado además que se haya interpretado por primera vez en Israel el himno nacional de Somalilandia. "La inmensa alegría del pueblo de Somalilandia ante el reconocimiento de su nación por parte de Israel nos ha conmovido profundamente", ha expresado.

Por su parte, Hagi ha resaltado que ambos países han forjado "una excelente relación" que permitirá trabajar en muchos ámbitos, como el desarrollo o la cooperación en materia de seguridad, a pesar de las constantes condenas de Somalia y la Unión Africana a la decisión tomada hace cuatro meses por Israel de reconocer su independencia, el primer Estado miembro de Naciones Unidas que lo hace.

"Nuestra relación es única porque no se trata solo de dos gobiernos, sino del pueblo de Israel y el pueblo de Somalilandia. En Somalilandia, se pueden ver muchas banderas israelíes y gente ondeándolas en las calles y también en las zonas rurales.

Herzog ha recibido las credenciales no solo de Hagi, sino también de los nuevos embajadores de la República de Corea, Park Inho; de la Santa Sede, el nuncio apostólico Giorgio Lingua; de Australia, Neil Hawkins; y de Vietnam, Nguyen Ky Son, en una ceremonia formal celebrada en la residencia presidencial en Jerusalén.

El reconocimiento israelí de diciembre tiene un enorme componente geoestratégico, como recordaron en su momento expertos israelíes, porque la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 a 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen.