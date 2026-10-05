Israel felicita a los nacionalistas serbobosnios por el "firme voto de confianza" hacia la República Srpska

Archivo - El presidente del SNSD, Milorad Dodik, durante un acto en Rusia. - Kristina Solovyeva / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han felicitado este lunes al partido nacionalista serbobosnios de la Alianza de Socialdemócratas Independientes que dirige Milorad Dodik por el "firme voto de confianza" hacia la República Srpska y las políticas de Dodik, expresidente de la entidad bosnia que fue destituido por no acatar las órdenes de las instituciones internacionales instauradas por los acuerdos de paz.

"Mi más sincera enhorabuena a nuestros amigos, el presidente Milorad Dodik, la presidenta Zeljka Cvijanovic y el SNSD, por su contundente victoria", ha señalado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en un mensaje en redes sociales en referencia a las elecciones bosnias en las que las fuerzas nacionalistas serbobosnias salieron reforzadas con un 55,33% de los votos a la presidencia tripartita de Bosnia y Herzegovina.

"Se trata de un firme voto de confianza hacia la República Srpska y hacia el liderazgo y las políticas del presidente Dodik. Espero con interés seguir fortaleciendo nuestra amistad y ampliar nuestra cooperación bilateral", ha asegurado Saar.

Este domingo los partidos nacionalistas han ratificado su dominio del panorama político de Bosnia y Herzegovina tras las elecciones celebradas este domingo en el país, con Denis Becirovic, Darijana Filipovic y Zeljka Cvijanovic elegidos para la presidencia tripartita por las comunidades bosniaca, croata y serbia, respectivamente.