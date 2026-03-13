Israel identifica a uno de los profesores muertos en el ataque a la Universidad Libanesa como miembro de Hezbolá

Archivo - Bandera de Líbano - Europa Press/Contacto/Gerard Bottino - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha asegurado este viernes que uno de los dos profesores muertos a causa de un ataque efectuado en la víspera contra la sede de la Universidad Libanesa de Beirut pertenecía al partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han descrito a Mortada Srur, cuya muerte fue confirmada este jueves por el propio centro académico, como una "figura destacada y un referente en materia de fabricación de armamento dentro" de Hezbolá.

Además, su hermano Muhammad Srur era "comandante de la unidad aérea" del grupo chií y murió en la operación 'Flechas del Norte', en la que las fuerzas israelíes bombardearon el sur de Líbano, han indicado.

"Más allá de su actividad en la organización terrorista Hezbolá, Mortada Srur trabajaba como profesor de química en la Universidad Libanesa de Beirut. Además de él, hay muchos otros activistas que, paralelamente a su actividad en la organización terrorista Hezbolá como centros de conocimiento en el ámbito de la producción, trabajan como profesores en diversas universidades de Líbano", han aseverado en redes sociales.

El Ejército israelí han denunciado que Hezbolá se apodera "sistemáticamente de espacios civiles en todo el territorio libanés con el fin de llevar a cabo actividades y planes terroristas, al tiempo que integra a sus activistas y mandos en el espacio civil".

El ataque de Israel contra la Universidad Libanesa, un centro académico de titularidad pública, mató asismismo al director de la Facultad de Ciencias, Hussein Bazzi. El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó un bombardeo descrito como "una violación flagrante de las leyes y normas internacionales que prohíben los ataques contra instituciones educativas y civiles".