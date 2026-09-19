Israel indulta a un exmilitar israelí que mató a un atacante palestino herido y reducido en 2016

Archivo - El exmilitar israelí Elor Azaria, declarado culpable de homicidio tras matar de un tiro en la cabeza a un palestino que se encontraba herido y reducido en el suelo, en Hebrón - Jinipix / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha indultado a Elor Azaria, un exmilitar israelí condenado en 2017 a 18 meses de cárcel por haber matado de un disparo en la cabeza un año antes a un palestino, Abdul Fata al Sharif, que se encontraba herido en el suelo tras haber apuñalado a un soldado en la ciudad cisjordana de Hebrón.

El mandatario ha respondido de este modo favorablemente a una solicitud presentada el pasado julio por el propio Azaria, con el objetivo de que sus antecedentes penales sean borrados automáticamente, lo cual no habría ocurrido hasta 2032 si no se hubiera agilizado el trámite, según recoge el 'Times of Israel'.

"Las circunstancias, el tiempo transcurrido y el arrepentimiento expresado por Azaria justifican que se le permita comenzar un nuevo capítulo en su vida", reza un comunicado de la oficina del presidente, que aduce asimismo la proximidad de la festividad judía de Yom Kipur, también conocida como Día del Perdón.

Herzog ha recalcado que el plazo de prescripción del delito cometido "ya ha expirado" y ha defendido que ha transcurrido un tiempo "considerable" desde el asesinato cometido por Azaria, hoy padre de dos hijos, hace diez años.

Azaria, que fue declarado culpable de homicidio y sentenciado a 18 meses de prisión, solamente cumplió nueve meses encarcelado. Las autoridades le permitieron incluso salir dos días antes para poder asistir a la boda de su hermano.

El entonces militar mató a Al Sharif, palestino de 21 años, unos once minutos después de que este fuera herido de bala y reducido tras haber apuñalado a un soldado israelí en Hebrón.