Israel informa de bombardeos sobre más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas

Archivo - Cazas F-35 y F-15 israelíes junto a un bombardero estadounidense B-52 (archivo) - Europa Press/Contacto/Idf Spokesperson - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este domingo de que han bombardeado más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán en las últimas 24 horas.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan atacando el sistema de misiles balísticos y los sistemas de defensa del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán", ha indicado el comunicado militar.

En estos ataques contra el "régimen terrorista iraní" han sido bombardeados "cuarteles generales donde operaban soldados del régimen, sistemas de defensa y centros de producción y almacenamiento de armas".

"Nuestro objetivo es atacar todos los sistemas y capacidades del régimen y vamos a hacerlo hombro con hombro con las fuerzas militares estadounidenses para eliminar la amenaza existencial para el Estado de Israel", ha explicado el portavoz militar israelí Effie Defrin en rueda de prensa.