Israel informa de la muerte de un oficial en un ataque de un dron de Hezbolá en el sur de Líbano

El militar israelí Maoz Israel Recanati, muerto en el sur de Líbano - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este sábado de la muerte del capitán Maoz Israel Recanati en un ataque de las milicias de Hezbolá en el sur de Líbano.

"Se ha concedido permiso para la publicación del nombre de un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) cuya familia ha sido notificada", comienza el comunicado militar israelí.

El fallecido es el capitán Maoz Israel Recanati, de 24 años, "natural de Itamar, comandante de pelotón en el 12º Batallón de la Brigada Golani, quien cayó en combate en el sur del Líbano".

Es el séptimo militar israelí muerto en el sur de Líbano desde el inicio del alto el fuego y el 20º fallecido desde el inicio de la última escalada, el 2 de marzo. También se ha contabilizado la muerte de un contratista civil en el sur de Líbano.

Este mismo sábado medios libaneses han informado de la muerte de al menos cuatro personas en operaciones militares israelíes en el sur de Líbano.

El Ministerio de Sanidad libanés ha publicado además su balance diario, que incluye 2.969 muertos y 9.112 heridos desde el 2 de marzo que comenzó la última escalada de violencia.