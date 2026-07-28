Israel intercepta un dron cerca de la frontera con Jordania

Archivo - Militares israelíes tras cruzar el río Litani. - FDI - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado este martes de que han logrado interceptar un dron cerca de la frontera con Jordania, si bien no han dado detalles sobre el posible origen del mismo.

Aunque el vehículo aéreo no tripulado no cruzó a territorio israelí, tal y como ha explicado el Ejército en un comunicado, "la Fuerza Aérea ha logrado interceptarlo hace poco tiempo". "Las sirenas no han sonado, de acuerdo con lo que establece el protocolo", ha explicado.

Las autoridades se encuentran investigando el origen del dron a medida que aumenta la tensión en la región a raíz de los ataques perpetrados por Irán contra intereses estadounidenses en la zona tras la reanudación a mediados de julio de los ataques contra su territorio, que se han alargado durante casi dos semanas hasta el actual 'impasse'.

Se trata del segundo día consecutivo en que el Ejército de Israel realiza este tipo de operaciones tras detectar drones cerca de su frontera cuyo origen no ha desvelado de momento. El lunes, la Fuerza Aérea interceptó otros dos artefactos de este tipo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que esta pausa no es definitiva y ha amenazado con retomar las acciones militares en caso de que las conversaciones con Irán no prosperen. Teherán, por su parte, ha dicho detener los ataques siempre y cuando Washington mantenga la suspensión de los bombardeos, si bien no considera la situación un alto el fuego definitivo y ha defendido que su prioridad es "defender su soberanía" y su "integridad territorial".