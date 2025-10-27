Israel intercepta un nuevo dron cargado con armas que cruzó la frontera desde Egipto

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la desarticulación de un intento de contrabando de armas a través de la frontera con Egipto tras el derribo de otro dron en la zona, sin que las autoridades del país africano se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Así, ha afirmado en un comunicado que los militares "identificaron un dron que entró en territorio israelí desde el oeste en un intento de contrabando de armas". "Localizaron el dron, que portaba dos armas y munición", ha dicho, antes de señalar que los materiales fueron entregados a las fuerzas de seguridad.

El incidente tiene lugar diez días después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraran haber interceptado otros tres aparatos en la zona y recalcaran que todos ellos eran parte de intentos de contrabando de armas, sin más detalles al respecto.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.