Israel intercepta otro dron lanzado desde Yemen

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este jueves haber interceptado un nuevo dron lanzado desde Yemen, horas después de anunciar la interceptación de un misil lanzado desde territorio yemení, sin que los hutíes se hayan pronunciado por ahora sobre estos incidentes.

"La Fuerza Aérea ha interceptado un aparato aéreo no tripulado lanzado desde Yemen", ha indicado el Ejército en un breve comunicado en el que no especifica dónde ha sido derribado o si hay víctimas o daños a causa de este ataque, que llega después de que Israel perpetrara el miércoles una serie de bombardeos contra Yemen que dejaron al menos 35 muertos.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.