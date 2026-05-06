Israel investiga a un militar que colocó un cigarrillo en los labios de una estatua de la Virgen María en Líbano

Daños en un distrito de la capital de Líbano, Beirut, tras un ataque israelí - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación contra un militar que colocó un cigarrillo en los labios de una estatua que representaba a la Virgen María en algún punto del sur de Líbano después de que una fotografía de los presuntos hechos circulase en redes sociales.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel tratan el incidente con la máxima gravedad y enfatizan que la conducta del soldado se desvía completamente de los valores esperados de su personal", ha asegurado el portavoz del Ejército, Nadav Shoshani, en un comunicado.

Tras una revisión inicial de los hechos, el Ejército ha determinado que la instantánea "fue tomada hace varias semanas" en una aldea cristiana en el sur de Líbano. "El incidente será investigado y se tomarán medidas contra el soldado de acuerdo con los resultados", ha señalado.

Shoshani ha indicado que el Ejército "respeta la libertad de religión y culto, así como los sitios sagrados y los símbolos religiosos de todas las religiones y comunidades". Asimismo, ha defendido que sus fuerzas operan para eliminar la infraestructura "terrorista" del partido-milicia Hezbolá, sin intención de "dañar infraestructura civil, incluyendo edificios o símbolos religiosos".

El incidente se produce después de que la Justicia militar israelí condenase a 30 días de detención a un militar que golpeó con un mazo la figura de un Jesucristo crucificado en el sur de Líbano. Otros seis soldados estuvieron presentes en el lugar y, según el Ejército, "no actuaron" para detener esta conducta ni informaron sobre ella.

Las tropas italianas de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL) entregaron a la comunidad de Debel una nueva talla de un Cristo para sustituir a la atacada por el soldado. El Ejército israelí difundió, asimismo, una fotografía de un crucifijo con una imagen que presuntamente entregó a la localidad en compensación.