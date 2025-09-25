Israel ironiza con la idea de Abbas de asumir el mando de Gaza recordando que lo perdió "fácilmente" en 2007

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, participa por videoconferencia en la 80º Asamblea General de la ONU. - Europa Press/Contacto/Niyi Fote

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideo Saar, ha reaccionado este jueves con sorna a la petición del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en la ONU de asumir el control de la Franja de Gaza tras el conflicto con el reproche de haberlo perdido "fácilmente" en 2007 en favor de Hamás.

"Está listo para recibir la Franja de Gaza, que perdió tan fácilmente ante Hamás en 2007. Qué amable de su parte", se ha burlado Saar, que no ha querido pasar por alto que Abbas ha tenido que participar en esta octogésima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas a través de videoconferencia.

Esto se debe a la decisión de la Administración Trump de negar a los representantes de la Autoridad Palestina el visado para viajar hasta Estados Unidos, un hecho que ha sido afeado por algunas de los líderes políticos que ya han tomado la palabra en esta última sesión de la Asamblea General.

Saar ha continuado su mensaje en X acusando a Abbas de alentar el "terrorismo" mientras "a Occidente le habla con palabras bonitas", al tiempo que ha puesto de relieve la insignia con forma de llave que portaba en la solapa de su traje y que simboliza el éxodo histórico de los palestinos ante el avance del Ejército israelí.

"Este es el símbolo (...) de la eliminación de Israel", ha opinado el ministro. Para los palestinos, la llave simboliza el derecho de los refugiados a volver su tierra tras ser desplazados por la guerra árabe-israelí de 1948.

Abbas ha comparecido este jueves ante el pleno de Naciones Unidas para denunciar el "genocidio" de Israel y los asentamientos de Cisjordania, reclamando el derecho de los palestinos a la autodeterminación y el respeto y aplicación de las "más de mil resoluciones" en favor de ello que el organismo ha aprobado.

Asimismo, ha recordado que la Franja de Gaza es parte de Palestina y ha reclamado, por tanto, que sea gestionado por las autoridades palestinas en las que, ha prometido, no tendrá cabida Hamás.