Israel lanza ataques en el sur de Líbano tras resultar heridos dos militares israelíes en una explosión

Archivo - El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, en un puesto militar en el sur de Líbano (archivo) - AVICHAY ADRAEE EN X - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que han atacado supuestas posiciones de la milicia de Hezbolá en el sur de Líbano en represalia por una explosión en la que dos militares israelíes han resultado heridos leves.

"En respuesta a la detonación de un artefacto explosivo en la zona de seguridad, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han atacado infraestructura perteneciente a la organización terrorista Hezbolá en el sur del Líbano", explica el comunicado militar.

Los dos militares viajaban en un vehículo que activó un artefacto explosivo colocado por el grupo armado libanés, según Israel, que destaca que el incidente se produjo "en la zona de seguridad del sur del Líbano".

En la "represalia" israelí han sido atacados "puestos de observación y emplazamientos utilizados por terroristas de Hezbolá para preparar y ejecutar planes terroristas contra nuestras fuerzas".

Israel no ha cesado sus operaciones militares en Líbano a pesar del principio de acuerdo logrado el 26 de junio con la mediación de Estados Unidos, el cual sentaba las bases para un alto el fuego permanente e incluía el restablecimiento de la soberanía libanesa en el sur del país, aunque también el desarme de Hezbolá, que ha rechazado de pleno tal medida.

Desde entonces, Israel ha alegado razones de seguridad y la negativa de Hezbolá al acuerdo para justificar sus acciones militares en la zona, en el marco de la nueva invasión desatada después de que el grupo lanzara proyectiles contra el país en respuesta a la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.