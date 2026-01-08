Israel lanza un bombardeo contra Gaza tras denunciar el lanzamiento de un proyectil desde la Franja

Archivo - Un soldado del Ejército de Israel en un carro de combate cerca de la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este jueves un nuevo bombardeo contra la Franja de Gaza en respuesta a lo que describe como el lanzamiento de un proyectil desde el enclave, antes de asegurar que el proyectil ha caído dentro del propio territorio costero, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

"Se ha detectado un lanzamiento desde el área de la ciudad de Gaza hacia el territorio del Estado de Israel. El proyectil cayó dentro de la Franja de Gaza, cerca de un hospital", ha dicho en un comunicado en el que asegura que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon el punto del lanzamiento".

Así, ha subrayado que "las FDI consideran con la mayor seriedad cualquier intento por parte de organizaciones terroristas de Gaza de llevar a cabo planes terroristas contra las fuerzas militares y los ciudadanos del Estado de Israel", en medio del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025 tras el acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el bombardeo israelí ha alcanzado una zona situada cerca del Hospital Hamad, en el noroeste de la ciudad de Gaza, sin que Hamás se haya pronunciado por ahora sobre el ataque y el lanzamiento del citado proyectil.

Las autoridades gazatíes cifraron el martes a 71.391 los muertos y a 171.279 los heridos a causa de la ofensiva militar de Israel, incluidos 424 muertos y 1.199 heridos desde el 10 de octubre. Sin embargo, insistió en que "varias víctimas siguen aún bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar aún a ellas".