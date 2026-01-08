Muere una persona en un bombardeo de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Destrucción causada por los ataques ejecutados el 6 de enero de 2026 por el Ejército de Israel contra una zona industrial situada en los alrededores de la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto en un nuevo bombardeo ejecutado este jueves por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de 2024 a raíz de trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército israelí ha confirmado en un breve comunicado un bombardeo contra un "terrorista" del partido-milicia chií Hezbolá en el área de Zeita, tras lo que se ha confirmado que el hombre ha fallecido, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

El ataque ha tenido lugar horas después de que el Ejército libanés asegurara que ha logrado el objetivo de contar con el monopolio de las armas al sur del río Litani de forma "efectiva y tangible", en línea con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2024.

En respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo que los esfuerzos de Beirut "son un comienzo alentador, pero están lejos de ser suficientes", mientras que el Ministerio de Exteriores israelí aseguró que Hezbolá "se rearma más rápidamente de lo que es desarmado".

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, Hezbolá no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el acuerdo.