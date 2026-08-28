Israel lanza un bombardeo contra "varios terroristas" en la ciudad cisjordana de Yenín

Archivo - Vehículos del Ejército de Israel en Yenín, Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha ejecutado este viernes un bombardeo contra "varios terroristas" en la ciudad de Yenín, en Cisjordania, sin que por ahora hayan trascendido más detalles sobre el ataque, en medio del aumento de las operaciones de seguridad y los ataques por parte de colonos contra palestinos en esta parte de Palestina.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado a varios terroristas en Yenín", ha dicho en un breve comunicado, sin que las autoridades palestinas se hayan pronunciado al respecto y sin que por ahora haya un balance de víctimas.

Las fuerzas israelíes han lanzado durante los últimos años varios ataques aéreos en Cisjordania contra lo que describen como objetivos vinculados a "grupos terroristas", si bien son mucho menos frecuentes que los ejecutados contra la Franja de Gaza.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en 79 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).