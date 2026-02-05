Israel lanza una nueva batería de ataques contra "posiciones de Hezbolá" en Líbano a pesar del alto el fuego

Archivo - Imagen de archivo de ataques perpetrados por Israel contra Líbano. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves una nueva ronda de ataques contra supuestas posiciones del partido-milicia Hezbolá en el sur de Líbano, unos bombardeos que llegan a pesar del alto el fuego acordado hace más de un año entre las autoridades israelíes y Hezbolá.

Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que se encuentran atacando "objetivos de Hezbolá" en varias zonas del territorio libanés, mientras que los medios de comunicación libaneses, como la agencia de noticias NNA, han informado de nuevos ataques por parte de "aviones enemigos" sobre Mahmudiya, cerca de Alasiya, en el sureste del país.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.