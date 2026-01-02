Israel lanza nuevos bombardeos contra supuestas "infraestructuras terroristas" de Hezbolá en Líbano

Archivo - Destrucción en la ciudad libanesa de Odaisé a causa de la ofensiva de Israel contra Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este viernes nuevos bombardeos contra supuestas "infraestructuras terroristas" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

"Atacados sitios de infraestructura terrorista de Hezbolá en varias zonas del sur de Líbano", ha dicho el Ejército israelí en su cuenta en la red social X, donde ha argumentado que estos lugares "constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano".

Así, ha subrayado que los objetivos atacados son "un complejo de entrenamiento utilizado por la Fuerza Raduán de Hezbolá --la unidad de élite del grupo-- para realizar maniobras y entrenar a terroristas", y "estructuras militares que recientemente se utilizaron para almacenar armas para actividades terroristas".

Por otra parte, el Ejército de Israel ha interceptado un "falso objetivo" en la localidad de Baram, situada en el norte del país, después de que saltaran las alertas antiaéreas por las sospechas de entrada de un dron desde territorio de Líbano.

"Tras la alerta activada en Baram, se lanzó un interceptor contra un falso objetivo. Las alertas se activaron en línea con la política en vigor", ha manifestado el Ejército israelí en un breve comunicado, en el que no detalla contra qué dispararon sus sistemas de defensa aérea.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, Hezbolá no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el pacto.