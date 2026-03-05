Israel lanza una oleada de ataques en los suburbios del sur de Beirut tras emitir órdenes de evacuación

Edificios dañados por bombardeos de Israel en la capital, Beirut - Europa Press/Contacto/Bilal Jawich

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel han lanzado este jueves una oleada de ataques aéreos en los suburbios del sur de la capital de Líbano, Beirut, contra objetivos del partido-milicia chií Hezbolá tras emitir órdenes de evacuación para los residentes de hasta cuatro barrios.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una ola de ataques en Beirut", ha señalado en un breve comunicado en el que indica que ha empezado a atacar "infraestructura de la organización terrorista" Hezbolá en los suburbios de Beirut, sin que por el momento haya más detalles al respecto.

Las autoridades de Líbano han elevado este jueves a más de 100 los muertos y casi 640 los heridos a causa de los bombardeos lanzados por Israel contra el país en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.