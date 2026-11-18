Archivo - Señalización de la "Línea Amarilla" en la Franja de Gaza (imagen de archivo) - Hadi Daoud / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha comenzado este miércoles una operación militar en el centro de la Franja de Gaza que le ha llevado a adentrarse más allá de la llamada "línea amarilla" que, en teoría, delimita su zona ocupada en el enclave.

La administradora de la ocupación israelí, la COGAT, ha explicado en un mensaje publicado en árabe que la operación va dirigida contra la "infraestructura terrorista" en las inmediaciones al perímetro mencionado, muy cerca de Bureij y Nuseirat. El hospital de Al Awda queda fuera de esta operación, como también los campos de refugiados colindantes con ambas localidades.

COGAT sí que ha anunciado el cierre temporal de la porción de la carretera de Saladino que pasa por la zona de operaciones en un corte que paralizará una importante sección de la arterial que atraviesa la Franja de norte a sur.

La COGAT insta por último a los residentes de los sectores afectados que se mantengan alejados de las actividades de las fuerzas israelíes hasta el fin de la operación.

Esta operación sucede el mismo día en que nuevos ataques israelíes han matado a dos palestinos, entre ellos un niño, a pesar del teórico alto el fuego que prevalece en la Franja, donde la campaña israelí ha dejado ya 1.658 muertos y a 6.000 los heridos desde la entrada en vigor del cese de hostilidades en octubre de 2025, periodo en el que además se han recuperado 850 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.