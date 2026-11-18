Archivo - El primer ministro de Israel en funciones, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso en el Parlamento israelí (Knesset) durante la jornada inaugural de la nueva legislatura en Jerusalén. - Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, y su partido, el Likud, han calificado como una "desgracia eterna" y un "punto bajo en la historia" de la Knesset (el Parlamento de Israel) la elección del diputado opositor Matan Kahana como nuevo presidente de la cámara, acusando al bloque liderado por Gadi Eisenkot, Naftali Bennett y Avigdor Lieberman de apoyarse en "partidarios del terrorismo" para hacerse con el control de la asamblea.

"Esta noche se ha nombrado de forma unilateral a un presidente de la Knesset con los votos de partidarios del terrorismo. Es un punto bajo en la historia de la Knesset", ha denunciado Netanyahu en un comunicado difundido en sus redes tras la votación celebrada este martes, en alusión al respaldo de los 19 diputados de las formaciones árabes Raam y La Lista Conjunta que permitió a Kahana imponerse al candidato oficialista, Ofir Katz.

En la misma línea, ha sostenido que el pueblo de Israel "se opone a entregar las llaves de la gobernabilidad del país a quienes muestran desprecio por el himno nacional" y ha reprochado a Eisenkot, Bennett y Lieberman haber elegido "a partidarios del terrorismo por encima de la unidad nacional", asegurando que "la historia les recordará esto en su contra".

En declaraciones ante la prensa, Netanyahu ha apelado a la necesidad de conformar un Ejecutivo de unidad ante las amenazas de seguridad que afronta el país, las cuales ha descrito como "iguales o incluso mayores" que en el pasado. "Los resultados de estas elecciones no son los que yo quería, ni los que querían otros, pero el pueblo nos está diciendo que quiere que nos unamos", ha afirmado el mandatario en funciones.

Asimismo, el dirigente israelí ha criticado la designación tanto del presidente de la Knesset como del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa mediante los votos de los diputados árabes, asegurando que se trata de "exactamente lo contrario de lo que esperaríamos de alguien que realmente quiere la unidad y un Estado sionista", después de que sus rivales prometieran durante la campaña que no recurrirían a esos apoyos.

Kahana, exministro y miembro del partido Yashar que encabeza el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, ha salido elegido este martes con 66 votos de los 120 escaños del hemiciclo --frente a los 52 recabados por el candidato del Likud-- al término de una tensa sesión parlamentaria de seis horas, tras la cual ha prometido trabajar por todos los israelíes con independencia de su "religión, raza o género" y alejar la cámara del "extremismo, el odio y la división".