Israel y Líbano mantendrán la semana que viene en Italia una nueva ronda de conversaciones

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en Berlín en junio de 2025 (archivo) - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel y Líbano mantendrán la semana que viene una nueva ronda de conversaciones en la capital de Italia, Roma, según han confirmado los ministros de Exteriores de Israel e Italia, Gideon Saar y Antonio Tajani, respectivamente, tras la firma a finales de junio de un acuerdo marco entre las autoridades libanesas e israelíes.

"Hace menos de dos semanas, Israel, Líbano y Estados Unidos alcanzaron un histórico acuerdo marco. Se prevé que estas conversaciones continúen la próxima semana en Roma, Italia", ha dicho Saar durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Alemania, Johann Wadephul.

"Buscamos la paz con nuestros vecinos. Buscamos la paz con Líbano. La paz debe estar basada en la seguridad", ha señalado, antes de resaltar que Israel "no tiene ambiciones territoriales en Líbano". "Nuestra presencia en la zona de seguridad en el sur de Líbano deriva de necesidades de seguridad", ha argumentado.

Así, ha defendido que "no es Israel el que está violando la soberanía libanesa, sino el subsidiario terrorista iraní, Hezbolá, el que ha construido un Estado dentro de un Estado". "Mientras este ejército terrorista siga intacto, Líbano no podrá ejercer su soberanía o su independencia", ha argumentado.

"Hezbolá posee un mayor poderío militar que el propio Estado (libanés)", ha manifestado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "la única forma de lograr paz y estabilidad es desmantelar el estado terrorista de Hezbolá", algo que "es esencial para la seguridad de Israel, la soberanía de Líbano y la estabilidad regional".

Por su parte, Tajani ha destacado que Roma "es un cruce de caminos de paz y diálogo". "Acogemos con gran satisfacción el anuncio de que la próxima ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, con la mediación de Estados Unidos, se celebrará en Roma", ha manifestado en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha recordado que trasladó en abril a ambos países "la disposición de Italia a apoyar el diálogo de paz en la región y a acoger las negociaciones", antes de apuntar que la decisión de celebrar estos contactos en Roma "refleja el firma compromiso diplomático" del Ejecutivo italiano y "su papel de autoridad y credibilidad en el escenario político internacional".

El embajador de Estados Unidos, Yechiel Leiter, apuntó el lunes durante una entrevista en Estado Unidos que el encuentro tendrá lugar el 14 y el 15 de julio en Roma, en medio de los esfuerzos de Washington para sacar adelante un encuentro trilateral entre los presidentes de Estados Unidos y Líbano, Donald Trump y Joseph Aoun, respectivamente, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El acuerdo alcanzado por Líbano e Israel a finales de junio fue rechazado de plano por Hezbolá, que rechaza cualquier proceso de desarme mientras Israel mantenga territorios libaneses ocupados y recuerda que el grupo no ha participado en las conversaciones, mediadas por las autoridades estadounidenses.