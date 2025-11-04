Israel libera a cinco palestinos detenidos en Gaza durante su ofensiva militar contra la Franja

Un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) espera para trasladar a Gaza los cadáveres de 60 palestinos cuyos cuerpos estaban retenidos por Israel desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva contra la Franja (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel liberaron y enviaron a la Franja de Gaza a última hora del lunes a cinco palestinos encarcelados hace cerca de un año tras ser detenidos en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La Oficina de Información sobre Prisioneros, gestionada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los palestinos han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al Hospital Mártires de Al Aqsa, situado en la ciudad de Deir al Balá (centro), sin que el organismo se haya pronunciado al respecto.

Asimismo, ha detallado que los liberados son Omar Ziad Muhanad Rayab, de 40 años; Mahmud Ibrahim Misbá al Sheij, de 40 años; Muhamad Yasín Ahmed Ashur, de 58 años; Mahmud Kanaan Shehadé al Kas, de 22 años; y Jaled Abdelaziz Abdulá Siam, de 30 años. Todos ellos fueron detenidos por las tropas israelíes durante la ofensiva y trasladados a cárceles del país.

La oficina ha especificado que Rayab ha estado detenido once meses, al igual que Al Kas, mientras que Al Sheij estuvo encarcelado un año y medio. Por su parte, Ashur estuvo un año entre rejas, mientras que Siam estuvo detenido un año y siete meses. Todos ellos se encuentran en "buen estado de salud", según el comunicado.

El Gobierno israelí no ha dado detalles sobre el proceso de liberación, que no estaría enmarcado en el acuerdo alcanzado en octubre con Hamás para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza. Hamás tampoco se ha pronunciado al respecto.

El acuerdo, que incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluía la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes--, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 20 israelíes.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 270 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.800 muertos y 170.600 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.