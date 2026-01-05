Israel y Marruecos firman el plan de trabajo militar para 2026

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Marruecos y de Israel han firmado este lunes en Tel Aviv el plan de trabajo militar bilateral de 2026, según han informado las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) en un comunicado.

"Esta semana en Tel Aviv las FDI y las Fuerzas Armadas de Marruecos han celebrado la reunión del Tercer Comité Militar Conjunto, que ha concluido con la firma del plan de trabajo conjunto para 2026", han explicado.

Durante estas reuniones ha habido "debates estratégicos, visitas a unidas de las FDI y coordinación sobre objetivos de seguridad común", ha resaltado el Ejército israelí.

El texto destaca que estas reuniones se producen cuando se cumplen cinco años de los Acuerdos de Abraham por los que ambas partes normalizaron sus relaciones diplomáticas con la mediación de Estados Unidos.

La normalización se concretó el 10 de diciembre 2020. "Otro hito bajo los Acuerdos de Abraham y un paso adelante en la estabilidad regional", han recalcado las Fuerzas Armadas israelíes.