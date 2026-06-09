Israel mata a un "terrorista" que abrió fuego contra sus tropas tras cruzar la frontera desde Líbano

Archivo - Militares israelíes en el sur de Líbano (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de un "terrorista" que habría logrado infiltrarse en su territorio a través de la frontera con Líbano y que abrió fuego contra un grupo de militares presentes en la zona de la valla fronteriza, sin causar víctimas.

Así, ha señalado en un comunicado que "las fuerzas abrieron fuego y mataron a un terrorista" en la zona tras el incidente. "No hay bajas entre nuestras fuerzas", ha dicho, antes de resaltar que las tropas siguen peinando la zona ante la posibilidad de que haya más sospechosos.

"Un aparato de la Fuerza Aérea ha sido desplegado en la zona", ha manifestado, al tiempo que ha reseñado que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están en contacto constante con las autoridades locales" de la zona, en una cordillera en la frontera.

Fuentes militares citadas por el diario israelí 'The Jerusalem Post' han destacado que el sospechoso abrió fuego desde dentro de territorio israelí, justo después de cruzar la valla fronteriza, en un momento en el que Israel controla el sur de Líbano en el marco de una nueva invasión del país.

Por su parte, los residentes de comunidades cercanas como Misgav Am, Margaliot y Masnara han recibido orden de permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso y mientras continúan las investigaciones en el área del incidente, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

El Ejército de Israel ha lanzado en las últimas horas nuevos bombardeos contra la ciudad libanesa de Tiro (sur), dejando cerca de diez muertos, en medio del incremento de sus ataques y el ahondamiento de su invasión en el marco de los enfrentamientos desatados el 2 de febrero con el partido-milicia chií Hezbolá.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.