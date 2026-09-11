Israel mata a tres supuestos miembros de Hamás, en Gaza, incluido un "comandante" del brazo armado

Archivo - Daños causados por un bombardeo del Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Al Bureij, en la Franja de Gaza (archivo) - Hassan Al-Jedi/APA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de un supuesto "comandante" del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, y otros dos miembros del grupo en un bombardeo ejecutado el jueves en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave.

"En un bombardeo de precisión lanzado en la noche del jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet asesinaron en el área de Jan Yunis a Muhamad Yazuri, quien era comandante de la Brigada Jan Yunis del brazo militar de Hamás en la Franja", ha señalado el Ejército en un comunicado.

Así, ha manifestado que Yazuri "era responsable de gestionar las actividades de los terroristas de la brigada y de dirigir sus actividades a la hora de preparar y ejecutar planes contra las FDI y el Estado de Israel", antes de resaltar que el ataque mató además a Hudaifa Mamar, "comandante de compañía", y a Muhamad Bahjat Rachi, "otro terrorista del ala militar de Hamás".

El grupo islamista palestino no se ha pronunciado por ahora sobre el ataque, perpetrado a pesar del citado alto el fuego. Durante este periodo han muerto cerca de 1.360 palestinos por ataques de Israel, según las autoridades de Gaza, que elevan a 73.670 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.