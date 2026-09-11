Muere un palestino en un nuevo bombardeo de Israel contra el sur de Gaza pese al alto el fuego

Cadáveres de palestinos tras un bombardeo de Israel contra la Franja de Gaza que mató a un matrimonio y sus dos hijas menores de edad el 10 de septiembre de 2026 (archivo) - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto y otros nueve han resultado heridos este viernes en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el ataque ha alcanzado la zona de Al Mauasi, situada al oeste de la ciudad de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha cifrado en cerca de 1.360 palestinos muertos por ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego, mientras que ha elevado a 73.670 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.