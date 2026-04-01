Israel niega su responsabilidad en la explosión que acabó con la vida de dos 'cascos azules' en el sur de Líbano

Tropas del Ejército de Israel en el norte del país, cerca de la frontera con Líbano, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado este martes que el "incidente" en el cual este lunes perdieron la vida dos 'cascos azules' indonesios de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) tras la explosión de su vehículo cerca de Bani Hayan, en el sur del país, "no fue causado por actividades" de sus militares.

"Las FDI han concluido su investigación sobre el incidente de ayer, en el que se informó de que varios soldados de la FINUL murieron a causa de la explosión de un artefacto explosivo en la zona de Bani Hayan", ha informado el Ejército israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que ha añadido que, tras un "exhaustivo análisis operativo" han podido determinar que sus tropas "no colocaron ningún artefacto explosivo en la zona", así como "tampoco había ningún miembro de las FDI presente" en la misma.

A renglón seguido, ese mismo cuerpo de seguridad israelí ha remarcado que sus actuaciones en el país son contra el partido-milicia chií Hezbolá y no contra la FINUL, las Fuerzas Armadas libanesas o la población del mismo país, que suma ya más de 1.250 muertos, incluidos 125 niños, y 3.750 heridos, según su Ministerio de Salud.

Finalmente, el Ejército israelí ha instado a la FINUL a "evitar" estar presente en "zonas de combate en las cuales las FDI han emitido avisos de evacuación a la población civil por su propia seguridad", pese a que la fuerza de paz tiene su misión en el Líbano meridional y a lo largo de la Línea Azul que lo separa de Israel, aunque éste ha emprendido la invasión del sur del país reclamando una supuesta zona de seguridad hasta el río Litani.

Esta explosión, que dejó a un tercer 'casco azul' "gravemente herido" y a un cuarto con lesiones, sumándose a otro "incidente mortal" previo "en un lapso de 24 horas" ha sido "enérgicamente" condenado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, así como por la propia comunidad internacional, como ha sido el caso de Francia, que ha solicitado una sesión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU ante los "inaceptables e injustificables" ataques israelíes.

Estas dos víctimas mortales se suman al militar indonesio identificado como Fahrizal Rambe, quien murió este domingo por cuenta de la explosión de un proyectil que también hirió gravemente a otro integrante de las fuerzas de paz en Taibe, en el distrito de Marjayún, en el sur del país.

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel, así como acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul.