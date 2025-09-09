Israel ordena la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza y recalca que opera "con gran fuerza"

Columna de humo tras el derribo de un edificio en la ciudad de Gaza a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

El Ejército israelí pide a la población que se desplace hacia el sur y se muestra "decidido a derrotar a Hamás"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha ordenado este martes la evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja de Gaza, y ha recalcado que sus fuerzas operarán "con gran fuerza" en la zona, tras el anuncio del Gobierno israelí sobre sus planes para hacerse con el control de la localidad en el marco de su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha emitido en su cuenta en la red social X un llamamiento "a todos los residentes de la ciudad de Gaza" para que "evacuen inmediatamente" la ciudad, en medio de las denuncias internacionales sobre los desplazamientos forzosos de población acometidos por las autoridades israelíes en la Franja.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están decididas a derrotar a Hamás y operarán en el área de la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo han hecho en toda la Franja", ha manifestado, antes de incidir en que "permanecer en la zona es muy peligroso".

"Por su seguridad, evacue inmediatamente a través de la carretera Al Rashid hacia la zona humanitaria en Al Mauasi", ha señalado Adrai, en referencia a un área decretada como "segura" por el Ejército israelí, que sin embargo ha lanzado decenas de ataques contra esta parte de Gaza, situada en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur).

Asimismo, Adrai ha facilitado un número de teléfono para que la población gazatí "informe sobre obstáculos puestos por Hamás o intentos de sus miembros para impedir la evacuación", ante la intensificación de la cruenta ofensiva israelí contra el norte de Gaza, sumido además en una hambruna que ha dejado ya cientos de palestinos muertos.

Las tropas israelíes han lanzado a primera hora del día varios ataques contra la ciudad de Gaza que han dejado al menos 25 desaparecidos entre los escombros de un edificio bombardeado, según ha informado la Protección Civil gazatí a través de un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

El mensaje del Ejército israelí llega horas después de que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, apelara a la población de la ciudad de Gaza a abandonar la localidad y cifrara en 50 los rascacielos derribados en los últimos días por los ataques israelíes alegando que contienen infraestructura de Hamás, algo rechazado por el grupo islamista palestino.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64.500 palestinos muertos y más de 163.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.