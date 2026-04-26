Israel ordena evacuar siete municipios libaneses situados al norte del río Litani

Orden de evacuación israelí para localidades al norte del río Litani, n Líbano - FDI

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han ordenado este domingo la evacuación forzada de siete municipios libaneses situados al norte del río Litani, fuera de la zona de seguridad establecida por las propias fuerzas israelíes, con la advertencia de que habrá bombardeos contra supuestos objetivos de Hezbolá.

"Advertencia urgente a los residentes de Líbano en las localidades de Mefdún, Shukin, Yahmar, Arnún, Zautar al Sharqiya, Zautar al Gharbiya y Kefar Tibnit. Ante la violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbolá, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se ven obligadas a actuar con contundencia", ha informado el portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, Avichai Adrai.

Adrai ha subrayado que las fuerzas israelíes no tienen intención de hacer daño a la población, pero "por su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus hogares y alejarse al menos 1.000 metros de la zona designada". "Cualquier persona que se encuentre cerca de operativos, instalaciones o armas de Hezbolá pone en riesgo su vida", ha advertido.

Previamente, Adrai había reiterado la orden de evacuación forzosa para todos los territorios sutuados al sur de la Línea Amarilla anunciada por Israel como nueva frontera de seguridad, una demarcación que aprovecha la frontera geográfica del río Litani e incluye los valles de Sahlani y Sluki, en el este del país.

Este mismo domingo fuerzas israelíes han lanzado dos nuevas incursiones en Zautar el Gharbiyé, en el distrito de Nabatiyé, también situada al norte del río Litani, fuera de la "zona de amortiguación" israelí.

Durante la jornada del sábado se han contabilizado siete muertes y 24 personas heridas en ataques israelíes, según el balance del Ministerio de Sanidad. En concreto, ha habido nueve bombardeos de la aviación israelí sobre puntos del sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor. Además, once localidades han sido bombardeadas con artillería y se han constatado ocho explosiones por demoliciones israelíes.

Las operaciones militares israelíes son en respuesta a ataques del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que ha reivindicado dos acciones contra fuerzas israelíes en Taibé, en el distrito de Marjayún, en territorio libanés. Por el momento no hay información sobre lesionados.