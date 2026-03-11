Israel pide al Consejo de Seguridad de la ONU declarar "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria iraní

Archivo - Sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU en una foto de archivo. - ONU/MARK GARTEN - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha pedido este miércoles en una misiva enviada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declarar "organización terrorista" a la Guardia Revolucionaria de Irán, un país al que acusa de "amenazar directamente a Israel" pero también a la "paz y la seguridad regionales e internacionales".

"Insto al Consejo de Seguridad de la ONU a condenar a Irán y designar inmediatamente a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista", ha aclarado, al tiempo que ha acusado a Teherán de "lanzar ataques mortíferos a gran escala con misiles y drones durante los últimos días contra centros de población civil israelí".

Así, ha explicado que esto supone una "flagrante violación del Derecho Internacional" y ha recalcado que trece civiles han muerto en el marco de estos ataques, con los que Irán responde a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país persa.

No obstante, el ministro israelí ha asegurado que "durante décadas, el régimen iraní y sus líderes han declarado abiertamente su objetivo de aniquilar al Estado de Israel". "Esto nunca fue mera retórica, sino un plan operativo que este régimen persiguió mediante una campaña sostenida de hostilidades, incluyendo su red de aliados terroristas, y la incesante búsqueda de avances en sus programas de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, así como en su programa de misiles de largo alcance", ha subrayado.

"Irán ha lanzado ataques directos con misiles balísticos y de crucero contra Israel y ha llevado a cabo numerosas operaciones hostiles, tanto encubiertas como abiertas, en tierra, mar, aire y ciberespacio como parte del conflicto armado que libra. El régimen ha atacado deliberadamente y en repetidas ocasiones centros de población civil israelí, incluyendo ataques contra hospitales y lugares de culto, asesinando civiles y aterrorizando ciudades con bombardeos indiscriminados de misiles, en flagrante violación del Derecho Internacional", recoge la misiva.

En este sentido, ha denunciado que la campaña "también se ha llevado a cabo de forma indirecta, incluso a través de agentes terroristas de Irán que operan en toda la región y a los que el régimen iraní dirigió, guió, financió, entrenó y equipó con armas, apoyo logístico, inteligencia y conocimientos militares".

Saar se ha dirigido así al embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, que se encuentra actualmente presidiendo el Consejo de Seguridad. "El régimen iraní no ha cambiado de rumbo y continúa buscando armas nucleares, no solo mediante la reanudación de sus esfuerzos para desarrollar armas nucleares y avanzar en su masivo programa de misiles de largo alcance, sino también mediante la aceleración de estos esfuerzos de forma clandestina y rápida", ha añadido.

Asimismo, ha acusado a Teherán de negarse a facilitar las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a sus instalaciones nucleares y ha afirmado que ha estado ocultando "localizaciones de lugares reconstruidos y acondicionados recientemente para el enriquecimiento nuclear con vistas militares".

"Insto al Consejo de Seguridad a tomar medidas para condenar a Irán por sus continuadas violaciones y designar inmediatamente a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, tal y como ya han hecho Estados Unidos, la Unión Europea y otros países miembro", ha aclarado.