Netanyahu insta a los iraníes a "eliminar el régimen del ayatolá" aprovechando las condiciones creadas con EEUU

Archivo - Uno de los edificios de la sede de la Policía en Teherán tras ser atacado en la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán - Sobhan Farajvan / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha instado este martes a la sociedad iraní a "eliminar el régimen del ayatolá", alegando que la ofensiva desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán está "creando las condiciones" para ello, mientras continúan los ataques de ambos contra el país centroasiático, donde las autoridades han contabilizado más de 1.200 víctimas mortales.

"Pueblo de Irán, estamos librando una guerra histórica por la libertad. Esta es una oportunidad única en la vida para que eliminéis el régimen del ayatolá y alcancéis vuestra libertad", ha afirmado en un discurso trasladado por su oficina en redes sociales.

En sus palabras, el mandatario israelí ha definido a su Ejecutivo y al estadounidense como los "mejores aliados" de los iraníes, asegurando respetar "plenamente (su) soberanía, cultura y patrimonio".

"Pedisteis ayuda y la ayuda ha llegado. Seguiremos golpeando con fuerza creciente a los tiranos que os han aterrorizado durante décadas", agrega el texto en el que la oficina de Netanyahu mantiene que "los ayatolás y sus secuaces están huyendo, pero esos cobardes no tienen dónde esconderse".

El Gobierno israelí ha insistido, en este sentido, en que "en los próximos días crearemos las condiciones para que puedan tomar las riendas de su destino". "Sus sueños se harán realidad. Cuando llegue el momento adecuado, y ese momento se acerca rápidamente, les pasaremos la antorcha", ha apostillado, apelando una vez más a la sociedad iraní, a la que ha pedido que "se prepare para aprovechar el momento".

IRÁN ACUSA A ISRAEL DE QUERER OCULTAR EL IMPACTO DE SUS MISILES

Por contra, Teherán ha mantenido que su Ejército está "castigando a Israel por su agresión", según las palabras del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, que ha aludido en redes sociales a una información del portal de noticias France 24, que afirma que las fuerzas armadas israelíes ha prohibido las transmisiones en vivo del horizonte israelí cuando se han activado las alarmas para advertir sobre misiles o drones entrantes, a diferencia de lo sucedido en las hostilidades desarrolladas en junio de 2025.

"Netanyahu no quiere que veas cómo las poderosas Fuerzas Armadas de Irán castigan a Israel", ha asegurado Araqchi, que ha argumentado que el cambio de postura en la cobertura de la defensa aérea israelí se debe a la "destrucción total causada" por los misiles iraníes, a que los líderes israelíes estarían "en pánico" y a unas "defensas aéreas desorganizadas". "Y esto es solo el comienzo", ha agregado.