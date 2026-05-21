Israel presenta ante un juez a una activista israelí de la flotilla interceptada en el mar Mediterráneo

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Israel (archivo) - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han llevado este jueves ante un juez a una activista israelí que figura entre las detenidas tras el abordaje de la última flotilla a la Franja de Gaza en aguas internacionales el mar Mediterráneo, según el grupo de abogados Adalah, después de la liberación de todos los activistas extranjeros de cara a su deportación.

"Si bien todos los participantes internacionales de la flotilla se encuentran actualmente a la espera de ser deportados por las autoridades israelíes, se está celebrando una vista judicial en el Tribunal de Primera Instancia de Ascalón contra la activista Zohar Regev, que tiene ciudadanía israelí", ha dicho Adalah en un comunicado.

Así, ha denunciado que "las autoridades israelíes la retienen bajo acusaciones infundadas y contradictorias sobre 'entrada ilegal a Israel', 'estancia ilegal' e intentar romper el bloqueo a Gaza", antes de reseñar que "estos cargos son absurdos".

Adalah ha recordado que la activista "fue secuestrada a la fuerza por el Ejército israelí en aguas internacionales y trasladada a territorio israelí totalmente contra su voluntad cuando se dirigía a Gaza para desafiar un bloqueo ilegal que ha causado una hambruna generalizada y privaciones al pueblo palestino".

"El equipo legal de Adalah está representando a Zohar Regev ante el tribunal y reclamando su liberación inmediata e incondicional", ha zanjado, sin que las autoridades israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre el caso.

Poco antes, Adalah desveló que había recibido "confirmación oficial" de Israel sobre la liberación de todos los detenidos, que han sido liberados del centro de detención de Ktziot de cara a su deportación. Entre ellos hay más de 40 ciudadanos españoles que podrían ser deportados a través e Turquía, según ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares.

Las liberaciones tienen lugar un día después de la catarata de condenas internacionales contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien publicó el miércoles un vídeo reprendiendo y humillando a los activistas de la última flotilla interceptada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

En el vídeo se puede ver a Ben Gvir ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel tras la interceptación de la flotilla. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dijo.

Asimismo, la grabación muestra a decenas de activistas arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados, con el himno israelí de fondo, emitido a través de altavoces. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha, lo que ha provocado críticas incluso desde el seno del Gobierno de Israel.