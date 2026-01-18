Israel recibe tres cazas F-35 estadounidenses más para sumar un total de 48

Avión de combate F-35 recién entregado por EEUU a Israel - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este domingo han llegado a Israel tres aviones de combate de fabricación estadounidense F-35I, con lo que el país cuenta ya con 48 de estos cazas de quinta generación.

Los tres llegaron desde Estados Unidos a la Base Aérea de Nevatim, en el sur de Israel, donde se sumarán a los escuadrones 166º, Leones del Sur, y 140º, Águila Dorada, de las Fuerzas Aéreas israelíes.

"La adquisición de los nuevos aviones es un paso más en el fortalecimiento continuo y una contribución a la capacidad operativa de las Fuerzas Aéreas", han destacado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

El texto destaca además la "importante" alianza con Estados Unidos en materia de seguridad y el "compromiso" de Washington con el fortalecimiento de la estabilidad en Oriente Próximo.

El diario 'The Times of Israel', que también se hace eco de la noticia, destaca que este envío no tiene relación con Irán, en referencia a las amenazas de intervención militar lanzadas desde Washington.

El envío se corresponde con los 50 aviones adquiridos a la empresa estadounidense Lockheed Martin en un primer lote. Israel encargó otros 25 aviones de este modelo en 2024 y se espera que comiencen a entregarse a partir de 2028.