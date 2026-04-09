Israel secunda las críticas de Trump a la OTAN: "Se quedan al margen y se benefician de los resultados"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una intervención en la sede de la organización. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Israel ha secundado este jueves las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los socios europeos de la OTAN, al indicar que "se mantienen al margen" de los conflictos pero luego "se benefician de los resultados".

"Así es siempre con Europa: se mantienen al margen, guardan las distancias. A veces emiten desmentidos o condenas. Sin embargo, siempre se benefician de los resultados", ha indicado el Ministerio en un mensaje en redes sociales en el que se hacen eco de unas declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el contexto de la guerra en Irán.

En un vídeo adjuntado al mensaje, Rutte afirma que la ofensiva contra Irán incide positivamente en la seguridad global. "Absolutamente, degradar sus capacidades es muy importante para la seguridad de Estados Unidos, Europa y Oriente Próximo", resume el jefe de la OTAN cuando es preguntado si el mundo es más seguro tras el ataque militar contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir en sus ataques a la OTAN, organización a la que acusa de no haber estado presente cuando Washington necesito su ayuda militar para la guerra en Irán. Según Trump, el bloque "no estuvo ahí" cuando su país la necesitó durante la escalada de hostilidades en Oriente Próximo, al tiempo que ha considerado que la Alianza Atlántica "tampoco estará" si en el futuro vuelve a requerir de su ayuda.

Estas declaraciones llegaban pocas horas antes con el secretario general de la organización en Washington a donde ha viajado en plenas amenazas de Trump de abandonar la OTAN ante la falta de apoyo a su ofensiva en Irán.

El propio Rutte ha explicado tras la cita que Trump está "claramente decepcionado" con "muchos aliados" de la Alianza Atlántica aunque le ha trasladado que "la gran mayoría" de los aliados países europeos han "colaborado" con su país. Estas palabras llegan tras las restricciones de socios como España, Italia o Francia a las operaciones militares estadounidenses contra Irán, lo que ha generado una oleada de críticas de parte de la Casa Blanca.