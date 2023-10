Italia atribuye a Hamás el ataque al hospital en Gaza y duda del balance de víctimas

Antonio Tajani, ministro de Exteriores de Italia - Tobias Schwarz/Pool/Afp/Dpa

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha afirmado que la "masacre" perpetrada la semana pasada en un hospital de la Franja de Gaza fue obra de milicianos de Hamás y "no de Israel" y ha puesto en duda el balance oficial de víctimas mortales, asegurando que el dato de muertos es de "unos 50" y no de casi 500, como han asegurado las autoridades gazatíes.

El Ejército israelí ha divulgado una serie de evidencias, incluidas imágenes y conversaciones interceptadas, para tratar de demostrar que no tuvo responsabilidad alguna en el ataque sobre el hospital Al Ahli. Tras un primer aval del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el lunes el primer ministro británico, Rishi Sunak, también dio por buena esta versión.

"Tenemos que evitar el impacto nocivo de la propaganda", ha incidido este martes el jefe de la diplomacia italiana, en una entrevista con la cadena Sky Tg en la que ha advertido del riesgo de una escalada aún mayor en el conflicto abierto entre Hamás e Israel tras los atentados del 7 de octubre.

Tajani, que ha abogado por una solución de dos Estados y por dejar claro que Hamás no representa a todo el pueblo palestino, ha advertido de que "no será un conflicto corto" y ha abogado por evitar su contagio a nivel regional, en particular hacia Líbano e Irán. Por ahora, no obstante, cree que las amenazas iraníes son más "políticas" que militares y el grupo libanés Hezbolá actúa más por "solidaridad" hacia Hamás que con la voluntad de abrir un nuevo frente en el conflicto.