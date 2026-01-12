Italia celebrará a finales de marzo un referéndum sobre la reforma judicial de Meloni

La primera ministra de Italia, Giorgia Melonim durante una rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Vincenzo Nuzzolese

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros de Italia ha decidido este lunes que el referéndum sobre la reforma del sistema judicial impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni se celebrará los días 22 y 23 de marzo, después de que a finales de octubre de 2025 superara el último trámite parlamentario necesario.

La fecha había sido adelantada por Meloni pero no ha sido confirmada hasta este lunes por el Consejo de Ministros. Ahora requiere de que el presidente del país, Sergio Mattarella, lo publique mediante decreto en la Gaceta Oficial.

Sin embargo, la fecha podría posponerse si una recogida de firmas que está en curso alcanza las 500.000 rúbricas para recurrir al Constitucional la fecha. La oposición y los comités que promueven el 'no' exigen más tiempo para llevar a cabo la campaña.

La reforma establece una separación entre las carreras de jueces y fiscales e implica al Parlamento en la designación de los miembros de los órganos de gobierno de la judicatura, en detrimento del papel que ostentan actualmente las principales corrientes ideológicas, entre otras modificaciones.