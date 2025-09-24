Italia condena el último ataque contra la flotilla y pide a Israel que "garantice su protección"

Roma confirma el envío de una fragata multifunción a la zona para "posibles operaciones de rescate" y "garantizar la asistencia" a los tripulantes

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Italia ha expresado este miércoles su "enérgica condena" ante el último ataque con drones contra un barco de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales y ha autorizado el envío de una fragata a la zona para "posibles operaciones de rescate", al tiempo que ha reclamado a Israel que "garantice la plena protección" de las personas que van a bordo, entre ellas parlamentarios y europarlamentarios.

"Ante el ataque sufrido en las últimas horas por los buques de la Global Sumud Flotilla, que también transporta a ciudadanos italianos, perpetrado con drones por autores aún no identificados, solo podemos expresar nuestra más enérgica condena", ha dicho el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, quien ha resaltado que "en una democracia, incluso las manifestaciones y protestas deben ser protegidas cuando se llevan a cabo de conformidad con el Derecho Internacional y sin recurrir a la violencia".

Así, ha indicado que "para garantizar la asistencia a los ciudadanos italianos presentes en la flotilla", ha dado orden de que una fragata multifunción de la Marina Militar que se encontraba navegando al norte de Creta en el marco de la operación 'Mar Seguro', se dirija a la zona del incidente, tal y como ha señalado el Ministerio de Defensa italiano a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha recordado que la flotilla está "en aguas internacionales" y ha dado instrucciones a la Embajada de Italia en Tel Aviv para que "recopile más información y reitere la solicitud de Italia al Gobierno israelí de garantizar la plena protección de todo el personal a bordo", según un comunicado publicado por la cartera diplomática.

La reacción de Roma ha llegado después de que la Global Sumud Flotilla --que ya sufrió dos ataques con drones contra sendos barcos cuando estaban atracados en Túnez-- reclamara "escolta marítima y observadores diplomáticos" a los países de Naciones Unidas en respuesta a la "escalada alarmantemente peligrosa" que ha denunciado tras registrar en la madrugada de este miércoles "explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados" sobre múltiples embarcaciones de la misión.

Previamente había denunciado en sus redes sociales la detección de drones, objetos lanzados, explosiones e interferencias en las comunicaciones en lo que ha calificado como "operaciones psicológicas" e intimidatorias, de las que ha responsabilizado a "Israel y sus aliados", tachando de "espantosos" los extremos a los que, afirma, llegan "para prolongar los horrores de la hambruna y el genocidio en Gaza".

La flotilla había rechazado la propuesta de Israel de atracar y transferir la ayuda desde el puerto de Ascalón, en Israel, tras lo que el Gobierno israelí afirmó que esta postura refleja que su misión no es ayudar al pueblo de Gaza, sino "servir a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás" y advirtió de que las autoridades tomarán "las medidas necesarias para impedir su entrada en la zona de combate y detener cualquier violación del bloqueo naval".

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.400 palestinos muertos y 167.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.