Italia confirma daños en un avión de combate en ataques hutíes contra Taif

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, y el general Luciano Portolano, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Italia, durante una conmemoración militar. - Riccardo De Luca / Agf / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, ha confirmado este viernes que un caza italiano fue alcanzado en el marco de los ataques hutíes contra Taif, en el sur de Arabia Saudí.

"No hay militares italianos involucrados. En el ataque ha sido alcanzado un avión F-2000 italiano, que se encontraba dentro de la base y en un área descentralizada. No hay otros daños a vehículos o infraestructuras utilizados por nuestro personal", ha indicado el titular de Defensa italiano en un comunicado difundido por redes sociales.

Crosetto ha enmarcado este episodio en los ataques a la base aérea de Taif, "que ha sido objeto de varios ataques" y donde se encuentra un regimiento italiano encuadrado en la operación internacional contra Estado Islámico.

Tras reunirse con los altos mandos militares italianos, incluyendo el general Luciano Portolano, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Italia, el ministro ha señalado que se implementan desde hace tiempo "todas las medidas de seguridad para la protección del personal militar".

Este ataque se produce en el marco del recrudecimiento del conflicto en Yemen tras la toma los rebeldes hutíes de localidades en la costa, en la estratégica zona del estrecho de Bab el Mandeb.