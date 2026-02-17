Italia convoca al embajador de Irán después de que un diputado iraní rompiera una foto del presidente italiano

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani - Europa Press/Contacto/Francesco Fotia

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Italia ha convocado al embajador de Irán en Roma, Mohamad Reza Saburi, después de que un diputado iraní haya roto una fotografía del presidente italiano, Sergio Mattarella, durante una sesión en el Parlamento.

"En Teherán, un diputado iraní ha roto una foto del presidente Sergio Mattarella durante la sesión inaugural del Parlamento. Ya he dado instrucciones para que se convoque al embajador iraní en la Farnesina para expresar mi firme condena del incidente", ha señalado el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, en redes sociales.

Tajani, que ha catalogado de "grave" el incidente, ha expresado su "total solidaridad" con Mattarella después de que el diputado Mojtaba Zarei haya roto una fotografía en la que aparecían varios líderes europeos tras asegurar que "Europa es la patria del fascismo y el nazismo".

El incidente se produce en respuesta a los comentarios de la eurodiputada Isabella Tovaglieri, quien hizo un gesto similar la pasada semana con una fotografía en la que aparecía el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, según han recogido medios italianos.

Entre los líderes presentes en la fotografía se encontraban el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, así como el Rey Felipe VI de España.