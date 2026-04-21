Italia convoca al embajador ruso tras los insultos "ofensivos" de un presentador contra Meloni

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni - Francesca Bolla/AGF via ZUMA Pre / DPA

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Italia ha convocado este martes al embajador ruso en Roma, Alexei Paramonov, para protestar formalmente por las "gravísimas" y "ofensivas" declaraciones de un presentador cercano al Kremlin contra la primera ministra, Giorgia Meloni.

"He convocado ante el Ministerio de Exteriores al embajador ruso Paramonov para trasladarle una protesta formal tras las gravísimas y ofensivas declaraciones del presentador Vladimir Soloviev en la televisión rusa contra la presidenta del Consejo de Ministros", ha informado el titular de la cartera, Antonio Tajani.

Esto se produce después de que Soloviev profiriera insultos sexistas y ofensivos durante un programa de televisión contra Meloni, a quien catalogó de "vergüenza para la humanidad" y profirió insultos como "puta", "mujer fea y malvada", así como "idiota acreditada".

"Esta Meloni es una bastarda fascista que traicionó a sus votantes porque se presentó con eslóganes completamente diferentes", aseguró, reiterando que "la traición es su segundo nombre" y que también "traicionó" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien "previamente había jurado lealtad".

La clase política italiana ha salido en defensa de Meloni tras los insultos, incluyendo la líder del Partido Democrático, Elly Schlein. "Una vez más, queremos recordarle al régimen ruso y a sus partidarios que cualquiera que insulte a representantes de las instituciones italianas ofende a todo el país y no lo toleraremos", ha dicho.

Por su parte, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha hecho llegar a la primera ministra "un mensaje de solidaridad en el que expresa solidaridad por las vulgares palabras" del presentador ruso, ha indicado en un comunicado.