Italia prorroga por otros 15 días los controles a pasajeros de España

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi - Guido Calamosca / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Italia ha decidido este miércoles prorrogar, por segunda vez consecutiva, durante otros 15 días los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire accedan a su territorio desde España, al considerar que persisten las condiciones que le llevaron a tomar esta decisión a raíz de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha adoptado de nuevo esta medida tras consultar al Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza, que se ha reunido durante la jornada, recoge la agencia de noticias estatal ANSA.

La cartera ministerial, que ha actuado de este modo por la situación que se vive en Ceuta meses después de que la entrada de decenas de miles de migrantes desde territorio marroquí, ha señalado que ya ha puesto en conocimiento de su decisión a la Comisión Europea y a los ministros del Interior del resto de Estados miembro de la UE.