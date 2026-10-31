La Izquierda aprueba abrir negociaciones para gobernar Berlín en coalición con SPD y Los Verdes

Archivo - La líder de La Izquierda en Berlín, Elif Eralp (archivo) - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido La Izquierda, el más votado en las elecciones regionales del 20 de septiembre, ha aprobado este sábado la apertura de negociaciones para formar una coalición con el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y Los Verdes para gobernar Berlín.

El 'sí' mayoritario del congreso de La Izquierda se suma al apoyo ya confirmado de SPD y ecologistas para abrir las conversaciones este mismo lunes, seis semanas después de los comicios.

"No nos van a intimidar y no voy a rendirme", ha destacado la líder de La Izquierda en Berlín, Elif Eralp, en referencia a la polémica generada a nivel federal y a las "chantaje" de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz para intentar evitar que socialdemócratas y ecologistas respaldaran a Eralp. "La gente de esta ciudad nos ha elegido para poner en marcha un cambio y vamos a hacerlo", ha subrayado.

La Izquierda fue el partido más votado en las elecciones del 20 de septiembre con un 25,7% de votos, por delante de la CDU (18,8%), Alternativa para Alemania (AfD, 16,3%), Los Verdes (14,3%) y SPD (12,1%). El gobierno saliente es una coalición CDU-SPD similar a la que gobierna Alemania a nivel federal.

Uno de los objetivos declarados de las negociaciones es la socialización de unas 160.000 viviendas propiedad de cinco grandes empresas inmobiliarias a cambio de una indemnización. El Gobierno federal prepara una ley diseñada expresamente para intentar evitar esta iniciativa.